Появившееся косоглазие может возникнуть из-за слезных желез, рассказала врач

Постепенно развивающееся косоглазие может быть симптомом опухоли слезных желез, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог клиники 3Z Динара Лоова.

«О развитии опухоли может говорить экзофтальм – патология, которая проявляется выпячиванием и смещением глазного яблока, в народе называемая пучеглазием. Другим тревожным признаком может быть постепенно развивающееся косоглазие – когда слезная железа, расположенная в орбите глаза сверху-снаружи, увеличиваясь в размерах, может давить на глаз и «опускать» его книзу и к носу. Может также снижаться подвижность глаза, – он больше не может перемещаться в некоторые крайние положения из-за объемного опухолевого процесса, который развивается в глазнице», — объяснила доктор.

При возникновении таких жалоб необходимо обратиться к специалисту. Он может назначить КТ и МРТ для определения дальнейших шагов.

«Лечение может быть совершенно разным в зависимости от типа опухоли – от применения лекарственных препаратов и радиотерапии до объемных тяжелейших операций, – а чаще используется комбинация этих методов», – рассказала врач.

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