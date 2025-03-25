Названы весенние травмы глаз

В межсезонье, весной люди нередко страдают от попадания в глаза инородных объектов: пыли и грязи. Кроме того, ранней весной часто люди сталкиваются с попаданием в глаза извести при побелке деревьев, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог клиники 3Z Динара Лоова.

«В ветреную погоду, нередкую в межсезонье, в глаз может попасть инородный объект. Когда сходит снег, помимо инородного тела ветром в глаза может занести пыль и грязь. Важно не пытаться избавиться от них самостоятельно активным трением глаз (особенно на улице, грязными руками) — можно занести инфекцию или дополнительно расширить зону поражения. Необходимо срочно обратиться к офтальмологу. Если инородное тело «застряло», удалить его сможет лишь хирург. После извлечения могут быть назначены противовоспалительные и ранозаживляющие препараты», — рассказала врач.

В марте на передний план выходит другая проблема — попадание в глаз раствора извести при побелке деревьев.

«Это довольно частое, хорошо знакомое офтальмологам и крайне опасное событие, поскольку такой раствор — это щелочь, а любые ожоги щелочью, в том числе ожоги глаз, протекают гораздо тяжелее, чем ожоги кислотой. В конечном итоге это может привести к полной и безвозвратной потере зрения. Если побелка попала в глаз, необходимо в первую очередь сухой салфеткой удалить раствор с поверхности глаза. Только после этого можно обильно промыть глаз проточной водой. Также необходимо вызвать скорую помощь», — заключила доктор.

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