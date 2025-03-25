Ученые создали революционный гидрогель для восстановления мениска

Американские ученые из Пенсильванского университета разработали гидрогель нового типа для восстановления поврежденного мениска. Материал показал многообещающие результаты в доклинических испытаниях. Исследование опубликовано в научном журнале Bioactive Materials (BioMat).

Мениск — важнейший амортизатор коленного сустава, чьи сложные биохимические свойства до сих пор затрудняли эффективное восстановление. Современные методы, включая трансплантацию, часто не учитывают эти нюансы, что приводит к неудовлетворительным результатам.

Новый гидрогель, созданный из децеллюляризированной ткани коровьего мениска, решает эту проблему благодаря адаптивным свойствам.

«Мы смогли сохранить структурный каркас ткани, удалив клеточные компоненты, которые могут вызывать отторжение. Это делает лечение безопаснее, а использование 3D-печати позволяет точно воспроизводить свойства повреждённого участка», — объяснил доктор Су Чинхео, руководивший исследованием.

В экспериментах на животных гидрогель успешно интегрировался с окружающими тканями, демонстрируя лучшие результаты по сравнению с существующими методами. Особые белки в его составе направляют рост новых клеток, способствуя естественному восстановлению.

Команда переходит к испытаниям на крупных животных, а в перспективе планирует применять технологию сначала для небольших разрывов мениска, затем — для более сложных случаев. Это открытие может значительно улучшить качество жизни миллионов пациентов с травмами колена по всему миру.

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