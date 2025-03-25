Ученые создали самую точную карту почвенно-растительного покрова Сибири

PEPS: составлен наиболее полный план растительности Сибири с точностью 85%

Международная команда ученых под руководством японских специалистов из Университета Тиба представили новую карту почвенно-растительного покрова Сибири с точностью более 85%. Исследование опубликовано в научном журнале Progress in Earth and Planetary Science (PEPS).

Сибирь хранит огромные запасы углерода в лесах, болотах и вечной мерзлоте. Однако существующие данные о земельном покрове содержали серьезные расхождения, особенно в высоких широтах, что могло искажать климатические модели.

Новое исследование устраняет эти неточности, комбинируя спутниковые данные, наземные наблюдения и машинное обучение.

Ученые уточнили границы сибирских лесов, водно-болотных угодий и зон вечной мерзлоты. Анализ выявил ошибки в предыдущих наборах данных, которые могли приводить к неточным климатическим прогнозам.

Также специалисты выявили ключевой фактор распределения сибирской растительности — им оказались осадки в летний период.

«Теперь у нас есть надежные данные для анализа быстрых изменений в Сибири, что особенно важно в условиях глобального потепления», – отметил доцент Юхэй Ямамото из Университета Тиба.

Ранее ученые выяснили, что северный магнитный пояс сместился ближе к Сибири.