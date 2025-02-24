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Северный магнитный полюс переместился ближе к России

РБК: Северный магнитный полюс движется в сторону России
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Mitchell et al./Nature Communications

Северный магнитный полюс, который раньше располагался в Канаде, в настоящее время движется в сторону России — к Таймыру. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов в беседе с РБК.

«Это происходит из-за того, что у Земли есть металлическое ядро, в том числе жидкое. И там постоянно происходят тоже движения, потоки», — отметил он.

Сейчас наблюдается замедление движения полюсов, но в текущем году оно может ускориться, продолжил Мухаметов. В этом случае потребуется корректировка в тех системах, которые используют магнитный полюс в качестве указания на север, подчеркнул ученый.

«Если не изменятся направление движения и скорость перемещения Северного магнитного полюса, то, получается, Сибири, скорее всего, Таймыра полюс достигнет в середине XXI века, то есть нам осталось лет 30 подождать и Северный магнитный полюс будет в нашей стране», — добавил Мухаметов.

В декабре прошлого года геофизик, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН Николай Пальшин заявил, что в ближайшее время вряд ли станет возможным прогнозировать движение магнитных полюсов Земли. Он отметил, что источники главного магнитного поля Земли нельзя напрямую измерить. Можно увидеть и описать устройство магнитного поля на поверхности Земли, построить с помощью компьютерного моделирования его модель, но прогнозировать его изменения в будущем вряд ли реально.

Ранее ученые нашли третье глобальное поле у нашей планеты.

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