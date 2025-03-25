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Ученые создали новые антибиотики на основе выделений лягушек

TBio: разработаны антибиотики на основе секрета лягушек
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Christophe F/Shutterstock/FOTODOM

Лягушки на протяжении миллионов лет успешно противостояли бактериям, заселяющим их влажную среду обитания. Исследователи из Университета Пенсильвании, вдохновившись этим природным феноменом, разработали синтетические пептиды, способные бороться с устойчивыми к лекарствам патогенами. Работа опубликована в журнале Trends in Biotechnology (TBio).

Команда под руководством Сесара де ла Фуэнте изучила антимикробные свойства секрета южноазиатской лягушки Odorrana andersonii. В 2012 году ученые обнаружили в нем пептид Andersonnin-D1, обладающий сильным антибактериальным действием, но склонный к образованию токсичных агрегатов. Используя метод «структурно-направленного дизайна», исследователи изменили его молекулярный состав, устранив недостатки и повысив эффективность.

Полученные синтетические пептиды продемонстрировали мощное антимикробное действие, сопоставимое с антибиотиками последней линии, такими как полимиксин B, но без вреда для клеток человека и полезных кишечных бактерий. Следующим шагом станут дополнительные доклинические исследования, после чего команда подаст заявку на проведение клинических испытаний.

Сесар де ла Фуэнте отмечает, что природа остается неисчерпаемым источником медицинских открытий. Разработка новых антибиотиков на основе природных соединений может стать прорывом в борьбе с устойчивыми бактериальными инфекциями.

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