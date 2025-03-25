Стало известно, влияет ли генетика на предрасположенность к психическим заболеваниям

Шизофрения остается одной из самых сложных загадок медицины, но современные исследования генетики психических расстройств открывают новые перспективы. Профессор Консуэло Уолс-Басс из Научного центра здравоохранения Техасского университета в Хьюстоне выяснила, как наследственные факторы и окружающая среда формируют предрасположенность к психическим заболеваниям. Работа опубликована в журнале Genomic Psychiatry (GP).

Интерес Консуэло Уолс-Басс к изучению шизофрении возник неслучайно. Ученая с детства наблюдала, как болезнь изменила жизнь ее матери и сестры. Вопрос о том, почему болезнь проявилась у сестры, но обошла ее стороной, определил весь дальнейший путь Уолс-Басс в науке.

Вместе с командой ученых профессор создала Коллекции мозга Научного центра здравоохранения Техасского университета в Хьюстоне, где хранятся посмертные образцы тканей и биологические материалы пациентов с психическими расстройствами. Этот ресурс позволил ученым глубже понять биологические механизмы, лежащие в основе шизофрении, биполярного расстройства и зависимости.

Кроме того, исследовательская группа использовала особые стволовые клетки, перепрограммируя их в нейроны. Это позволило изучить, как генетические особенности каждого пациента влияют на работу мозга и его реакцию на лечение, приближая медицину к персонализированному подходу.

Оказалось, что объяснять психические расстройства исключительно генетикой невозможно. Гены взаимодействуют с внешними факторами, такими как стресс, травмы и влияние токсинов. Именно этот сложный механизм определяет развитие заболевания.

Ученые подчеркнули, что шизофрения, депрессия и другие заболевания должны восприниматься так же, как диабет или рак — не как личные недостатки, а как медицинские состояния, требующие лечения. По мнению исследователей, люди, живущие с психическими расстройствами, заслуживают такого же уровня медицинской помощи и общественного понимания, как пациенты с любыми другими заболеваниями.

Ранее ученые выяснили, как роль руководителя на работе влияет на отдых дома.