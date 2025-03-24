Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, как роль руководителя на работе влияет на отдых дома

Personnel Psychology: власть на работе может мешать расслабляться дома
close
Shutterstock/fizkes

Исследователи из Университета Флориды обнаружили, что чувство власти на рабочем месте может затруднить вечерний отдых. Власть способствует формированию соревновательного духа, который помогает достигать целей, но в то же время может вызывать напряжение в отношениях с коллегами. Работа опубликована в журнале Personnel Psychology.

Сотрудники, обладающие влиянием, активнее добиваются рабочих результатов, что позволяет им быстрее переключаться на отдых после работы. Однако их стремление к достижению целей порой заставляет пренебрегать межличностными отношениями. Это приводит к тому, что вечером они продолжают размышлять о рабочих конфликтах, испытывая трудности с полноценным расслаблением.

Авторы исследования подчеркивают, что осознание этой двойственной природы власти может помочь сотрудникам и руководителям выстроить более эффективные стратегии взаимодействия. Для этого важно поддерживать здоровый баланс между рабочими амбициями и отношениями с коллегами. Компании, в свою очередь, могут способствовать созданию такой среды, где власть воспринимается не только как инструмент достижения целей, но и как фактор, требующий осознанного управления.

Ранее ученые выяснили, как компьютерные игры помогают студентам в обучении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами