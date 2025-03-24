Ученые выяснили, как роль руководителя на работе влияет на отдых дома

Исследователи из Университета Флориды обнаружили, что чувство власти на рабочем месте может затруднить вечерний отдых. Власть способствует формированию соревновательного духа, который помогает достигать целей, но в то же время может вызывать напряжение в отношениях с коллегами. Работа опубликована в журнале Personnel Psychology.

Сотрудники, обладающие влиянием, активнее добиваются рабочих результатов, что позволяет им быстрее переключаться на отдых после работы. Однако их стремление к достижению целей порой заставляет пренебрегать межличностными отношениями. Это приводит к тому, что вечером они продолжают размышлять о рабочих конфликтах, испытывая трудности с полноценным расслаблением.

Авторы исследования подчеркивают, что осознание этой двойственной природы власти может помочь сотрудникам и руководителям выстроить более эффективные стратегии взаимодействия. Для этого важно поддерживать здоровый баланс между рабочими амбициями и отношениями с коллегами. Компании, в свою очередь, могут способствовать созданию такой среды, где власть воспринимается не только как инструмент достижения целей, но и как фактор, требующий осознанного управления.

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