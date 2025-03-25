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Ученые раскрыли математический закон, управляющий поведением толпы

PNAS: отклонение пешеходов на 13° от прямого пути вызывает хаос на тротуарах
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Karol Bacik/AAAS

Американские ученые из Массачусетского технологического института выяснили, что переход от упорядоченного движения толпы к хаотическому происходит при превышении среднего угла отклонения пешеходов выше определенного значения. Открытие может революционизировать проектирование общественных пространств. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда объединила математическое моделирование на основе уравнений гидродинамики и эксперименты с добровольцами в контролируемой среде.

Результаты показали, что при угловом разбросе менее 13° толпа самоорганизуется в четкие полосы. Но при более 13° возникает хаотичное движение с частыми столкновениями. Эффективность потока снижается на 20-30% в беспорядочном режиме.

По словам ученых, «правило 13°» поможет проектировать более безопасные и эффективные аэропорты, вокзалы и пешеходные зоны, а также даст инструмент для управления толпой на массовых мероприятиях.

«Это как точка кипения воды, только для человеческих потоков», — отметил руководитель исследования профессор Кароль Бачик.

Ранее ученые доказали, что муравьи превосходят людей в заданиях на коллективные действия.

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