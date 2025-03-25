Астероид размером с пирамиду Хеопса максимально сблизится с Землей 26 марта

В среду, 26 марта, рядом с Землей пролетит потенциально опасный астероид 2014 TN17. Его диаметр составляет 165 метров, что немного выше пирамиды Хеопса в египетской Гизе. О событии сообщается на официальном сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

Астероид 2014 TN17 приблизится к нашей планете на минимальное расстояние впервые за почти 300 лет. Однако Землю и космический объект в точке максимального сближения будет разделять 5,1 млн километров, что в 13 раз дальше, чем Луна. Из-за очень большой дистанции событие не удастся рассмотреть с помощью любительских телескопов.

Космический камень признан потенциально опасным, поскольку соответствует двум критериям NASA: его диаметр превышает 140 метров, и он подойдет к Земле ближе чем на 7,5 млн километров.

Хотя 2014 TN17 отвечает обоим условиям, его траектория полностью исключает столкновение с нашей планетой.

Следующее значимое событие такого рода — пролет астероида Апофис (340 м) в 2029 году, когда он приблизится к Земле на рекордные 31 тыс. км.

Ранее астрономы узнали, что потенциально опасный астероид YR4 может врезаться в Луну в 2032 году.