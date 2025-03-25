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Ученые раскрыли древнюю эволюционную тайну гормона сытости

PNAS: гормон сытости бомбезин возник у животных 500 млн лет назад
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siamionau pavel/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда биологов из Великобритании и Франции выяснила, что нейрогормон бомбезин, регулирующий чувство сытости у людей, существует уже более 500 млн лет. Это значит, что механизм контроля аппетита появился задолго до появления позвоночных. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

История бомбезина началась в 1971 году, когда его впервые выделили из кожи лягушки жерлянки-краснобрюхой (Bombina bombina).

В новом исследовании ученые из Лондонского университета королевы Марии и Института Пастера обнаружили, что у морских звезд (Asterias rubens) существует аналог человеческого бомбезина — ArBN. Этот пептид вызывает сокращение вывернутого желудка морской звезды, прекращая процесс питания.

Особи, получившие инъекцию ArBN, начинали есть позже контрольной группы.

Открытие свидетельствует, что система регуляции аппетита появилась у общего предка иглокожих и позвоночных 500 млн лет назад. При этом она сохранила схожие функции у столь разных организмов.

«Мы нашли иголку в стоге сена эволюции. Этот древний механизм объединяет людей и морских звезд, несмотря на 500 миллионов лет независимого развития», — отметил соавтор исследования, профессор Морис Элфик.

Ученые считают, что этот механизм может стать мишенью для новых препаратов против ожирения.

Ранее в организме человека нашли белок, помогающий худеть без тренировок.

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