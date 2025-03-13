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В организме человека нашли белок, помогающий худеть без тренировок

Obesity: белок APOA4 помогает уменьшить жировые клетки без тренировок и диеты
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Ученые из Университета Огайо установили, что повышение уровня белка APOA4 в организме минимизирует размер жировых клеток и снижает вес без диеты и упражнений. Результаты исследования опубликованы в журнале Obesity.

APOA4 (апопротеин A4) — это белок, который вырабатывается в тонкой кишке в ответ на поступление жиров с пищей. Несмотря на то, что он играет важную роль в контроле аппетита и сжигании калорий, его активность значительно снижается у людей, постоянно злоупотребляющих жирной пищей.

В рамках эксперимента ученые доставляли APOA4 в организм мышей с ожирением с помощью инъекций. Такая терапия предотвращала дальнейшее нарастание лишнего веса, снижала уровень жира в организме грызунов и минимизировала размер жировых клеток. К удивлению исследователей, положительное влияние на метаболизм и вес происходило без изменений в диете или физической активности.

Ученые также выяснили, что введение в организм APOA4 помогает избежать накопления жира в печени, повышает восприимчивость к глюкозе и нормализует окисление жирных кислот.

По словам исследователей, терапия APOA4 применима и к людям. Лучше всего она подойдет тем, кто не может эффективно тренироваться из-за ограниченной подвижности. Для подтверждения этой гипотезы ученые намерены провести дополнительные клинические испытания с участием добровольцев.

Ранее ученые раскрыли важную генетическую связь между ожирением людей и собак.

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