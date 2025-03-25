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Названы продукты, которые нельзя есть перед полетом

Врач Верба: перед перелетом нельзя употреблять газообразующие продукты

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BLACKDAY/Shutterstock/FOTODOM

Существует специальная предполетная диета. Так, согласно ей, рекомендуется избегать газообразующих продуктов, таких как газировки, капуста, бобовые и овощи. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор медицинских наук, президент ассоциации врачей авиационной медицины, сооснователь программы «Врачи на борту», основатель сервиса для пассажиров «Летать здорово» Ольга Верба.

«Из-за разницы давления газообразные вещества могут вызывать так называемый воздушный метеоризм. Это в целом может значительно влиять на самочувствие, а если к этому добавить еще и выход газов из продуктов, которые вы съели, то самочувствие может ухудшиться. Поэтому если вы не хотите проблем с ЖКТ, то лучше отдать предпочтение легкой пище перед полетом», – рассказала врач.

Также важно употреблять достаточное количество жидкости.

«Рекомендуется пить из расчета один стакан чистой воды на час полета. Однако следует избегать избытка жидкости в организме, поэтому соленую пищу лучше исключить, так как она может вызвать отек. Наконец, важно выспаться перед полетом, так как утомление может усилить стресс от перелета», — добавила доктор.

Как правильно готовиться к перелету, почему не нужно пить кроверазжижающие препараты перед вылетом, как правильно засыпать и чем лед может помочь при аэрофобии — в интервью Вербы «Газете.Ru».

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