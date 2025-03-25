Названы самые частые экстренные ситуации со здоровьем в полете

Врач Верба: в полете чаще всего люди сталкиваются с обмороками, тошнотой и отеками

Среди самых частых экстренных ситуаций со здоровьем, которые случаются в полете, обморок или предобморочное состояние, респираторные симптомы, тошнота или рвота, симптомы сердечно-сосудистых заболеваний, судороги, отеки, панические атаки и тревожность у пассажиров. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор медицинских наук, президент ассоциации врачей авиационной медицины, сооснователь программы «Врачи на борту», основатель сервиса для пассажиров «Летать здорово» Ольга Верба.

«Условия на борту отличаются от тех, к которым мы привыкли на земле, и это влияет на наше состояние. Существует несколько факторов, которые влияют на организм во время полета. Первый из них – шум, который мешает некоторым пассажирам расслабиться во время полета или уснуть, он также может вызвать головную боль. Поэтому обязательно нужно брать с собой беруши или наушники», — рассказала врач.

Второй – различные вибрации, укачивание во время перелета. Больше всего от вибраций самолета страдают те пассажиры, места которых находятся в зоне работы воздушных винтов.

«Третий фактор – гипоксия. В самолете мы находимся в условиях, сопоставимых с высотой 2000 метров над уровнем моря. Чтобы нивелировать кислородное голодание, можно погулять пару часов в парке, сделать легкие упражнения перед вылетом. А вот заниматься спортом за день до полета не нужно, мышцы будут требовать больше кислорода для восстановления», – добавила доктор.

Как правильно готовиться к перелету, почему не нужно пить кроворазжижающие препараты перед вылетом, как правильно засыпать и чем лед может помочь при аэрофобии — в интервью Вербы «Газете.Ru».

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