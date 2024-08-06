Перестановки в «Роскосмосе»: кому доверят развитие пилотируемой космонавтики

В распоряжении «Газеты.Ru» оказалась новая схема структуры госкорпорации «Роскосмос». В ней фигурирует должность заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам, которую займет бывший летчик-испытатель Павел Власов. Об этом «Газете.Ru» сообщили два источника в ракетно-космической отрасли и эксперт в области космонавтики Дмитрий Струговец. Власову достанется департамент, которым до 1 августа руководил исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев. О подробностях возможных перестановок — в материале «Газеты.Ru».

Пилотируемая космонавтика в отпуске

С первого августа 2024 года вступил в силу приказ об учреждении новой организационной структуры госкорпорации «Роскосмос». Громоздкая структура организации лишилась исполнительных директоров. Одним из них, а именно исполнительным директором по пилотируемым космическим программам, был единственный летчик-космонавт «Роскосмоса», Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации — Сергей Крикалев.

С одной стороны, удаление звена из многоэтажного штатного расписания кажется событием позитивным. С другой стороны — убрали единственного квалифицированного космонавта, который не теоретически знает о жизни на орбите, а сам ее прожил. Кроме того, сложная структура «Роскосмоса» все так же остается перегруженной.

«Роскосмос» опроверг уход Крикалева из организации, отметив в ответ на запрос «Газеты.Ru», что космонавт продолжает работать в госкорпорации.

«Сейчас он находится в отпуске», — заявили в пресс-службе.

Однако остаются вопросы: какую же именно должность собирается предложить своему единственному знатоку пилотируемой космонавтики глава «Роскосмоса» Юрий Борисов? В распоряжении «Газеты.Ru» оказалась новая схема структуры госкорпорации, ее мы приводим ниже.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Согласно информации, полученной от источника «Газеты.Ru» в ракетно-космической отрасли, первые заместители главы корпорации сохранят свои должности. Сейчас первый заместители Юрия Борисова — член коллегии Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации Александр Иванов и, отвечающий за финансовую часть, Андрей Ельчанинов. Эту информацию подтвердил «Газете.Ru» эксперт в области космонавтики Дмитрий Струговец.

Как видно из схемы, единственная подходящая для Крикалева должность — позиция заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам. Однако, как подтвердили «Газете.Ru» два источника из ракетно-космической сферы, а также Дмитрий Струговец — эту должность уже пообещали бывшему летчику-испытателю Павлу Власову, который сейчас занимает позицию советника Борисова.

«Власов пока не назначен на должность заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам. Его проверяют перед назначением. Пока он числится на должности советника», — объяснил Струговец.

Тем не менее, как рассказали другие источники: о назначении Власова уже говорил Александр Иванов, который неформально представил будущего руководителя коллективу.

Кто такой Власов?

Летчик-испытатель и Герой России Павел Власов закончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков им. С. И. Грицевца. Потом выполнял демонстрационные полеты на международных авиасалонах и закрытых показах авиационной техники. Довольно долго возглавлял Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова.

close 100% Павел Власов Евгений Одиноков/РИА Новости

С космической тематикой Власов столкнулся только на должности начальника Центра подготовки космонавтов, которую занимал с 24 ноября 2017-го по 31 мая 2021 года. И самое интересное: не доработал до конца контракта, написав заявление на увольнение по собственному желанию.

На сайте корпорации написано, что Власов был освобожден от должности в связи с выходом на пенсию с 1 июня 2021 года. Если внимательно присмотреться к датам, то становится понятно, что до конца контракта уже год как пенсионеру Павлу Власову оставалось около шести месяцев.

Теперь же на руководителя, не досидевшего срок контракта в ЦПК, может свалиться вся пилотируемая космонавтика плюс департамент автоматических космических комплексов и систем специального и двойного назначения. «Газета.Ru» отправила в пресс-службу «Роскосмоса» запрос о будущем назначении Власова. Пресс-служба вопрос проигнорировала, ответив, что Крикалев еще в отпуске.

Так как Власову в новой структуре будет подчиняться департамент Крикалева, возникает резонный вопрос: почему не оставить на этой должности опытнейшего космонавта и руководителя, путь которого не был отмечен порывами «уйти на пенсию», не досидев свой срок по контракту?

Впрочем, сразу же вспоминается история с фильмом «Вызов».

close 100% Кадр из фильма «Вызов» Central Partnership

Вызов Крикалева

Космонавт Крикалев — единственный, кто высказал свою профессиональную позицию по фильму «Вызов» на наблюдательном совете у вице-премьера Юрия Борисова. В результате он был снят с должности тогдашним главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, а потом резко восстановлен. То, что увольнение было связано именно с «Вызовом», космонавт сам подтвердил прессе.

На самом деле сопротивление Крикалева было принципиальным: он предлагал настоящих космонавтов вместо актеров, подлинные научные эксперименты — вместо имитируемых, он предлагал «быть», а не «казаться».

За спиной у легендарного космонавта шесть полетов на российских и американских кораблях на разные орбитальные станции, годы проведенные в космосе. Он успел поработать в РКК «Энергия», в ЦНИИМаш, руководителем Центра подготовки космонавтов, и, наконец, исполнительным директором «Роскосмоса». Крикалева ценит и уважает весь мир, поэтому странно, что летчик-испытатель Власов из авиации вдруг оказался более подходящим для управления космическими пилотируемыми программами.

close 100% Сергей Крикалев Евгений Биятов/РИА Новости

Что же послужило причиной нынешней ситуации?

Как объясняет Дмитрий Струговец, сокращение «прослойки» исполнительных директоров планировалось еще несколько лет назад. Это сделано для уменьшения цепочки руководящих должностей в вертикали корпорации.

«В новом штатном расписании предыдущая должность Крикалева сокращена, но создана специальная клетка под названием «Полномочный представитель», потенциальная должность подчиняется непосредственно генеральному директору. Но Сергей Константинович, скорее всего, на нее не согласился, он и так спецпредставитель президента. До конца августа Сергей Константинович в отпуске, после чего должна случиться какая-то развилка. Либо он уходит из «Роскосмоса», оставаясь только спецпредставителем президента по вопросам международного сотрудничества в космической сфере, либо все же вынужден будет стать полномочным представителем в «Роскосмосе». Возможен и третий вариант: Крикалеву в корпорации предложат то, на что он согласится в соответствии с его опытом и компетенциями», — считает Дмитрий Струговец.

Как рассказали «Газете.Ru» источники, Крикалев уже отказался от должности полномочного представителя.

Этот отказ Крикалева вполне понятен, ведь даже по схеме новой структуры видно, что полномочный представитель, по сути, ничем не руководит.

Абсолютно ясно, что человек, который всю жизнь занимается конкретным делом, держит в руках всю пилотируемую космонавтику России, вряд ли согласится стать «свадебным генералом». Так как ему хочется не «казаться», а именно «быть», делать свое дело и развивать космические технологии, а не пиар «Роскосмоса».

Сергей Крикалев отказался прокомментировать ситуацию «Газете.Ru».