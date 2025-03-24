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Врач рассказала, почему весенняя аллергия опасна для сердца

Medical Xpress: аллергический ринит может спровоцировать болезни сердца
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Воспаление в организме, возникающее при аллергическом рините или «сенная лихорадке», повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом изданию Medical Xpress рассказала доктор Нора Лин, практикующий аллерголог из Больницы Дойлстауна (США).

Доктор Лин объяснила, что самым сложным временем в году для аллергиков считается весна. Именно в этот сезон наблюдается пик заболеваемости из-за цветения растений. Воздействие аллергенов на дыхательные пути вызывает воспаление в организме, которое не только провоцирует насморк и кашель, но и затрагивает весь организм в целом.

Иногда аллергическая реакция распространяется вплоть до костного мозга, где организм создает специализированные клетки для борьбы с чужеродными агентами. Именно этот фактор способствует трансформации воспаления в хроническую форму.

Врач сослалась на исследование 2018 года, которое показало, что системное воспаление играет роль как в возникновении, так и в прогрессировании ишемической болезни сердца. Наиболее частой его причиной является накопление атеросклеротических бляшек в артериях.

Другая научная работа, охватившая 603 тысячи человек, подтвердила, что и астма, и аллергический ринит связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и боли в груди. Согласно результатам исследования, у людей, сообщивших о наличии у них аллергического ринита, вероятность развития ишемической болезни сердца повышалась на 25%, а сердечного приступа — на 20%.

Врач также отметила, что проблемы с дыханием при аллергии могут мешать тренировкам, естественным образом укрепляющим сердце. Также на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний могут влиять лекарства, которые люди принимают для облегчения симптомов.

Ранее врач рассказала, как снизить риск развития аллергии на животных у ребенка.

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