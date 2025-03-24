Ученые нашли неожиданный способ лечения ожирения

Американские ученые из Техасского университета и Медицинского колледжа Бейлора обнаружили ранее неизвестный мозговой контур, отвечающий за симптомы укачивания и энергетический баланс организма. Открытие может создать новые методы лечения ожирения. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Metabolism (NatMetab).

Команда выявила специфическую группу глутаматергических нейронов в вестибулярном ядре мозга (MVePC Glu), которые активируются при укачивании.

Эти же нейроны контролируют снижение температуры тела (гипотермию) — характерную реакцию как у людей, так и у мышей при укачивании.

Подавление активности этих нейронов у мышей привело к повышению температуры тела, увеличению физической активности и ускорению расхода энергии.

Хотя мыши ели больше, они меньше набирали вес и демонстрировали улучшенную чувствительность к инсулину — ключевые факторы в профилактике ожирения и диабета.

Открытие предлагает новый подход к лечению ожирения через модуляцию вестибулярной системы мозга. Также оно может помочь в разработке более эффективных препаратов против укачивания.

Ранее ученые назвали неожиданное преимущество похудения.