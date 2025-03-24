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Названы три типа бесполезных витаминных добавок

Daily Mail: витамины для волос, кожи или ногтей могут быть неэффективны
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Depositphotos

По мнению британского фармацевта Амины Хан, добавки для волос, ногтей и кожи, сладкие жевательные витамины и мультивитаминные комплексы могут не отличаться высокой эффективностью. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

Фармацевт объяснила, что витамины в виде мармеладных фигурок часто подслащены сахаром. Варианты с низким содержанием калорий содержат другие подсластители, такие как фруктовый сок или сахарные спирты, которые могут вызвать проблемы с пищеварением. Кроме того, в мармеладных пастилках концентрация витаминов и минералов часто оказывается невысокой.

Низкой эффективностью также могут отличаться варианты, направленные на решение «нескольких проблем сразу». К ним относятся мультивитаминные комплексы и добавки для волос, ногтей и кожи. По словам Хан, для выявления конкретных дефицитных состояний в организме необходима консультация с врачом или анализ крови. После этого недостаток каждого полезного вещества нужно восполнять специально предназначенной для этого добавкой. Так, витамин В8 можно использовать для укрепления волос, а витамин D — для восстановления клеток кожи.

Ранее был назван главный недостаток пищевых добавок с клетчаткой.

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