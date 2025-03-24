Назван главный недостаток пищевых добавок с клетчаткой

Добавки с клетчаткой могут стать подспорьем для тех, кто потребляет мало растительной пищи, однако они не помогают насытить организм антиоксидантами, полезными жирами, витаминами и минералами. Об этом изданию WelnessPulse (WP) рассказала доктор Шелли Боллс, диетолог из Университета штата Юта (США).

Клетчатка — это растительные волокна, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека. При попадании в организм клетчатка перерабатывается полезной микрофлорой кишечника, что улучшает пищеварение. Исследования показали, что клетчатка снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, гипертонии, некоторых желудочно-кишечных расстройств, ожирения, диабета второго типа и некоторых видов рака.

Пищевыми волокнами богаты некоторые овощи (капуста, брокколи, спаржа, морковь), фасоль, горох, крупы (рис, ячмень), ягоды (малина, ежевика) и фрукты (бананы, персики, груши и яблоки). Эксперты Национальной системы здравоохранения США считают, что женщинам до 50 лет следует потреблять от 25 до 28 г клетчатки в день, а в более зрелом возрасте — 22 г в день. Для мужчин норма потребления возрастает до 31-34 г и 28 г в день соответственно.

Некоторым людям может быть сложно увеличить потребление клетчатки до указанных значений, поэтому они принимают пищевые добавки — измельченные пищевые волокна в капсулах. По словам доктора Боллс, они могут принести пользу здоровью. Особенно полезным такое дополнение к рациону может стать для людей с пищевыми аллергиями.

Тем не менее полностью заменять растительную пищу добавками не рекомендуется. Диетолог объяснила, что, в отличие от натуральных продуктов, измельченные растительные волокна бедны антиоксидантами, полезными жирами, минералами и витаминами.

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