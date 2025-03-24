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Названы продукты «с плохой репутацией», безопасные для сердца

Daily Mail: кофе, свинина и яйца не вредят сердцу
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Яйца, авокадо и свинину можно считать безопасными для сердца, несмотря на высокое содержание жиров. Также не стоит «опасаться» кофе без сахара и молока. Об этом изданию Daily Mail рассказал Эван Левин, кардиолог из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке.

По словам врача, авокадо часто «вытесняют» из списка полезных продуктов из-за высокого содержания жира. Однако этот продукт богат полезными мононенасыщенными жирными кислотами, которые могут снизить уровень ЛПНП — так называемого плохого холестерина.

Доктор Левин также отметил, что свинина является здоровой альтернативой говядине с точки зрения содержания белка. Несмотря на высокое содержание насыщенных жиров в этом продукте, умеренное потребление не нанесет вреда сердцу и сосудам, особенно если не обжаривать мясо на масле.

Другим жирным продуктом «с плохой репутацией» являются яйца. Ранее считалось, что яичные желтки повышают уровень холестерина в крови, однако это заблуждение было развеяно научным сообществом. Жареные яйца также безопасны для сердца, если готовить их без масла и соли.

Кардиолог добавил, что некоторые врачи предостерегали от потребления кофе из-за его способности временно повышать кровяное давление и частоту сердечных сокращений. Однако в 2022 году ученые из Южной Кореи проанализировали показатели состояния здоровья 315 тысяч человек и не обнаружили значимой связи между употреблением кофе и риском гипертонии в целом.

Доктор Левин уточнил, что в чашке черного кофе содержится всего несколько калорий и ни грамма жира. Чтобы сохранить эти преимущества, в напиток не рекомендуется добавлять сливки и сахар.

Ранее было названо условие, при котором тренировки не помогают оздоровить сердце.

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