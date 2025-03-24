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Ученые раскрыли механизм «шестого чувства»

Nature: мозг может предсказывать будущее с помощью особых волн
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Freepik

Ученые из Института эмпирической эстетики Макса Планка (MPIEA) установили, что особые мозговые волны формируют способность человека «предвидеть» предстоящие события. Результаты исследования опубликованы в журнале в журнале Nature Communications.

По словам ученых, способность «предсказывать будущее» часто проявляется в повседневной жизни. Ею пользуются музыканты, подгадывающие идеальное время для воспроизведения ноты, и боксеры, уклоняющиеся от ударов. Мозг можно рассматривать как удивительный инструмент, который помогает избежать неожиданностей.

Чтобы выяснить, как мозгу удается предвидеть будущее, ученые провели эксперимент с участием взрослых добровольцев. Участники пытались предвосхитить слуховые и зрительные сигналы во время энцефалограммы — исследования, которое используется для регистрации электрической активности мозга.

Исследование выявило ключевую переменную, формирующую способность к предвидению — вероятность во времени.  Она осуществляется с помощью в мозговых колебаний в диапазонах частот альфа — от семи до 12 Герц, и бета — от 15 до 30 Герц.

Эксперимент показал, что чем более предсказуемо событие, тем сильнее выражены эти нейронные колебания.
С помощью магнитоэнцефалографии (МЭГ) ученые также смогли определить ключевые области мозга, участвующие в этом процессе. Важную роль играет  задняя теменная кора, которая отвечает за синхронизацию и подготовку к движению. Задняя средняя височная извилина помогает обрабатывать события во времени, а сенсомоторная кора напрямую запускает движения, связанные с прогнозируемыми событиями.

Ранее были названы продукты, которые помогут поддержать работу мозга.

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