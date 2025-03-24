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Ученые нашли способ удвоить шансы на сохранение эректильной функции после удаления рака простаты

Lancet: разработана новая технология операции при раке простаты
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых разработала метод, который позволяет вдвое чаще сохранять эректильную функцию у пациентов после операции по удалению рака простаты. Согласно результатам клинического испытания, представленным на конгрессе Европейской ассоциации урологии в Мадриде, инновационная техника NeuroSAFE может значительно повысить качество жизни мужчин, перенесших операцию. Работа опубликована в журнале The Lancet Oncology.

Метод NeuroSAFE позволяет хирургам в режиме реального времени проверять, остались ли раковые клетки на краях простаты при операции по удалению опухоли. Если их не обнаружено, можно сохранить нервные ткани, отвечающие за эрекцию. В отличие от стандартных операций, где хирурги зачастую удаляют больше тканей для гарантии полного удаления опухоли, NeuroSAFE дает возможность максимально бережного вмешательства без риска для пациента.

Через год после операции 39% мужчин, прошедших процедуру с применением NeuroSAFE, не испытывали серьезных проблем с эрекцией, тогда как среди пациентов, перенесших стандартную операцию, этот показатель составил лишь 23%. Кроме того, пациенты, которым применили NeuroSAFE, быстрее восстанавливали контроль над мочеиспусканием.

Хотя метод уже более 20 лет используется в Германии, он до сих пор не получил широкого распространения за ее пределами. Теперь же ученые надеются, что успешные результаты исследования помогут внедрить NeuroSAFE в клиническую практику по всему миру, улучшая шансы мужчин на восстановление после операции без потери качества жизни.

Ранее был найден способ быстрее диагностировать рак простаты.

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