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Найден способ быстрее диагностировать рак простаты

JAMA: новый метод диагностики рака простаты может заменить МРТ
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Depositphotos

Международная команда ученых выяснила, что высокочастотный ультразвук (microUS) может стать новым стандартом диагностики рака простаты. Биопсия (забор клеток или тканей организма для последующего анализа), проведенная с его помощью, оказалась столь же точной, как и биопсия под контролем МРТ. Это открытие может значительно ускорить диагностику заболевания, сократить число визитов в больницу и освободить ресурсы для других медицинских нужд. Работа опубликована в журнале JAMA.

В исследовании приняли участие 677 пациентов из Канады, США и Европы. Часть из них прошла биопсию с помощью МРТ, другая часть — с использованием microUS, а третья группа — оба метода. Исследование показало, что microUS позволяет выявлять рак простаты с той же точностью, что и МРТ-биопсия, даже без ее использования в комбинации с другим методом.

MicroUS предлагает ряд преимуществ: он дешевле, проще в использовании и не требует многократных визитов в больницу. Процедура может проводиться за одно посещение, что делает диагностику более доступной. Кроме того, метод не имеет противопоказаний, которые ограничивают использование МРТ, таких как наличие металлических имплантов или кардиостимуляторов.

По словам профессора Лоуренса Клоца из Университета Торонто, появление microUS может стать таким же прорывом, каким в свое время стало внедрение МРТ в диагностику рака простаты. Метод позволит проводить биопсию быстрее и эффективнее, а также снизит нагрузку на МРТ-аппараты, которые необходимы для других пациентов.

Ранее стало известно, почему антидепрессанты начинают действовать с задержкой.

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