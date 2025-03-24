Названы восемь условий, при которых снижается риск развития рака

Ученые из больницы общего профиля Тяньцзяна (Китай) установили, что для защиты от рака необходимо придерживаться восьми здоровых привычек. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Список факторов, необходимых для профилактики рака, ученые назвали Life's Essential 8 (LE8). В него входит регулярный контроль массы тела, уровня глюкозы и холестерина в крови, а также артериального давления. Для защиты от онкологических заболеваний также важны физическая активность, отказ от курения, высокое качество сна и правильное питание.

Чтобы оценить эффективность LE8 как комплексной меры профилактики рака, ученые провели исследование с участием 48 330 добровольцев. В период с 2006 по 2010 год они прошли три медицинских обследования для определения показателей LE8. С 2006 года в работу также были включены данные 101 510 сотрудников компании Kailuan Group Co., которая производит уголь и химическую продукцию.

Баллы LE8 были начислены каждому добровольцу с использованием алгоритма, предложенного Американской кардиологической ассоциацией. В итоге были определены три различные траектории изменения показателей LE8: низкая-стабильная, умеренная-стабильная и повышенная-стабильная.

Анализ показал, что у участников с умеренно-стабильной и высоко-стабильной приверженностью LE8 общий риск развития рака в целом был на 15% и 21% ниже соответственно. Средние показатели также коррелировали с весомым снижением вероятности возникновения рака молочной железы (на 49%) и печени (на 34%). Высокий балл LE8 был связан с лучшей защитой от рака легких, молочной железы, толстой кишки и печени.

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