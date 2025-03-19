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Названо условие, которое делает человека очень чувствительным к кофеину

Биолог Суркова: один из вариантов гена ADORA2A вызывает непереносимость кофеина

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К непереносимости кофеина есть генетическая предрасположенность. Например, у людей с определенным вариантом гена ADORA2A даже небольшие дозы кофеина могут вызывать значительные побочные эффекты, рассказала «Газете.Ru» кандидат биологических наук, руководитель научных коммуникаций Genotek, биолог Екатерина Суркова.

Кофеин усиливает процессы возбуждения в коре головного мозга. Свой основной эффект он оказывает, блокируя рецепторы другого вещества — аденозина. В норме это вещество естественным образом присутствует в нашем теле и оказывает тормозящее действие. Кофеин же блокирует аденозиновые рецепторы в головном мозге и других органах, не позволяя этому веществу с ними связываться. В результате подавляется расслабление, повышается внимание и скорость реакции.

«Для большинства людей безопасная для здоровья ежедневная доза кофеина составляет около трех чашек кофе. Но у некоторых людей наблюдается повышенная чувствительность к кофеину, и уже одна чашка кофе может вызвать у них неприятные симптомы. Скорость метаболизма кофеина и степень его воздействия зависят от работы белков-ферментов, а они, в свою очередь, закодированы в последовательности ДНК человека. Например, у людей с определенным вариантом гена ADORA2A даже небольшие дозы кофеина могут вызывать значительные побочные эффекты, такие как: нервозность, тревога, учащенное сердцебиение, бессонница. Исследование показало, что обладающие таким вариантом люди чаще всего пьют мало кофе», — рассказала биолог.

Неприятные симптомы после употребления кофе связаны с индивидуальной особенностью последовательности ДНК. Зная свою генетическую предрасположенность к непереносимости кофеина, можно пересмотреть питание, ведь кофеин содержится не только в кофе, но и в ряде других продуктов и напитков: чай, энергетические напитки, горький шоколад, некоторые газированные напитки, матча, некоторые лекарственные препараты.

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