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Врач рассказала, при каком виде рака возникает дефицит железа в организме

MedicalXpress: железодефицитная анемия может указывать на рак кишечника
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Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

На колоректальный рак могут указывать не только боль в животе, диарея, кровь в кале, но и  железодефицитная анемия. Об этом изданию MedicalXpress рассказал доктор Дерек Эбнер, гастроэнтеролог из клиники Майо (США).

Врач объяснил, что при колоректальном раке опухоли развиваются в толстой и прямой кишке. В последние годы этот вид заболевания существенно «помолодел» — заболеваемость им растет среди людей в возрасте до 50 лет.

По словам доктора Эбнер, на колоректальный рак у молодых указывают три основных симптома — кровь в каловых массах, диарея и боль в животе. Потеря крови  после дефекации, даже если она не заметна визуально, также может привести к снижению уровня железа в организме и развитию анемии.

Гастроэнтеролог добавил, что здоровый образ жизни имеет решающее значение для профилактики рака кишечника. Чтобы снизить риск развития этого заболевания, рекомендуется уделять упражнениям по 30 минут в день, отказаться от алкоголя и сигарет, поддерживать здоровый вес и включать в рацион фрукты, овощи и цельные злаки.

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