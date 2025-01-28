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Новое лекарство от рака может полностью излечить ВИЧ, выяснили ученые

SciAdv: соединение EBC-46 делает ВИЧ уязвимым для иммунотерапии
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Американские ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что соединение EBC-46, ранее известное своими противораковыми свойствами, демонстрирует огромный потенциал в борьбе с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

EBC-46, также известный как тигиланол тиглат, естественным образом содержится в плодах дерева румянца (Fontainea picrosperma), произрастающего на северо-востоке Австралии. Вещество связывается с ферментом протеинкиназа C (PKC), который играет ключевую роль в клеточных процессах, связанных с ВИЧ, раком и другими заболеваниями.

EBC-46 активирует спящие клетки, в которых скрывается ВИЧ, делая вирус уязвимым для иммунотерапии.

В исследовании ученые протестировали 15 аналогов EBC-46 на латентных ВИЧ-инфицированных клетках. Некоторые из них активировали до 90% спящих клеток, что в четыре раза эффективнее, чем у самого мощного из известных ранее агентов — бриостатина.

EBC-46 ранее получило в США одобрение для лечения сарком мягких тканей у людей и успешно применяется в ветеринарии для лечения опухолей у собак.

Следующим шагом станут испытания на животных моделях ВИЧ с целью дальнейшего перехода к клиническим исследованиям на людях.

Ранее ученые добились многообещающих результатов при тестах вакцины от ВИЧ на обезьянах.

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