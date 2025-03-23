Избыток жирной пищи ухудшает иммунитет, выяснили ученые

Ученые из Мичиганского университета установили, что диета с высоким содержанием жиров ухудшает способность иммунных клеток мышей реагировать на инфекцию. Результаты исследования опубликованы в Тhe Journal of Immunology (JI).

В ходе эксперимента грызунов разделили на две группы. Первая группа употребляла обычный корм, а вторая соблюдала высокожировую диету для набора веса. После завершения вмешательства из крови и костного мозга каждой особи были выделены нейтрофилы — защитные клетки иммунной системы, которые борются с патогенными микроорганизмами.

Исследователи обнаружили, что высокожировая диета нарушила способность нейтрофилов костного мозга накапливать и высвобождать TNF-альфа — иммунный сигнал, важный для регулирования воспаления. Когда нейтрофилы подверглись воздействию Pseudomonas aeruginosa (возбудителя пневмонии), они менее эффективно поглощали и уничтожали бактерии.

Ученые также установили, что у мышей с ожирением этот тип клеток демонстрировал признаки незрелости или, напротив, старения. Исследователи предположили, что аналогичные механизмы могут быть свойственны и человеческому организму. Они объяснили, что ожирение ассоциируется с хроническим вялотекущим воспалением, которое способствует развитию различных заболеваний, включая повышенную восприимчивость к инфекциям.

Ранее ученые открыли новый механизм иммунитета.