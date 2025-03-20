Ученые открыли новый механизм иммунитета

Американские ученые из Университета Рокфеллера раскрыли механизм иммунитета, позволяющий появляться в организме идеальным антителам. Их создают зародышевые центры в лимфатических узлах. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Зародышевые центры — это «эволюционные машины», где В-клетки (белые кровяные клетки, играющие ключевую роль в адаптивном иммунитете) мутируют и отбираются для создания антител, способных нейтрализовать патогены.

Однако быстрая мутация и размножение клеток обычно приводят к ошибкам. Специалисты долгое время не могли понять, как зародышевые центры избегают катастрофических последствий таких процессов.

Используя передовые методы визуализации, исследователи обнаружили, что В-клетки временно «отключают» мутации во время быстрого размножения. Это позволяет им массово производить клоны, не накапливая вредные мутации. Мутации происходят только на определенной стадии клеточного цикла, которая пропускается во время интенсивного деления.

Открытие объясняет, как иммунная система быстро создает множество копий лучших В-клеток, одновременно улучшая их способность бороться с инфекциями. Понимание этих механизмов может помочь в разработке более эффективных вакцин и методов иммунотерапии.

Ранее ученые выяснили, что иммунные клетки избавляются от патогенов с помощью грубой силы.