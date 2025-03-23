Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли механизм, предотвращающий аутоиммунные заболевания

Science: клетки-миротворцы не дают иммунитету атаковать собственный организм
close
Alvaro Somoza

Американские ученые из Чикагского университета обнаружили, как иммунная система избегает атак на собственные клетки организма, предотвращая развитие аутоиммунных заболеваний. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Иммунная система должна точно распознавать чужеродные патогены, такие как бактерии и вирусы, и не атаковать собственные клетки организма. За это отвечают дендритные клетки, которые представляют антигены (фрагменты белков) Т-хелперам (Tconv). Если антиген чужеродный, Т-хелперы активируются для борьбы с инфекцией. Если антиген принадлежит организму, иммунный ответ должен быть подавлен.

Однако при аутоиммунных заболеваниях этот механизм нарушается, и иммунная система начинает атаковать собственные ткани. Чтобы этого не происходило, регуляторные Т-клетки (Treg) действуют как «миротворцы», предотвращая нежелательные атаки.

Исследование показало, что Treg-клетки обладают специфичностью: они обучены распознавать определенные собственные пептиды. Когда дендритные клетки представляют такие пептиды, Treg-клетки вмешиваются, чтобы остановить активацию Т-хелперов.

Ученые провели эксперименты на мышах, удалив Treg-клетки, специфичные к пептиду простаты. В обычных условиях это не вызывало аутоиммунитета, но при заражении бактерией, экспрессирующей тот же пептид, у мышей развивалось аутоиммунное поражение простаты. При этом Т-хелперы продолжали эффективно бороться с инфекцией.

Открытие может стать основой для новых методов лечения аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, рассеянный склероз и диабет 1 типа. Ученые предполагают, что усиление или восстановление функции Treg-клеток может помочь предотвратить или обратить вспять аутоиммунные реакции.

Ранее исследователи выяснили, что избыток жирной пищи ухудшает иммунитет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами