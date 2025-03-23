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Ученые добились прорыва в лечении хронической болезни почек у собак

JVIM: найдено средство для борьбы с осложнениями заболевания почек у собак
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Варвара Гертье/РИА «Новости»

Израильские ученые из Еврейского университета в Иерусалиме добились прорыва в лечении хронической болезни почек (ХБП) у собак. Специалисты обнаружили, что препарат парикальцитол (синтетический аналог витамина D) эффективно справляется с осложнениями ХБП. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Veterinary Internal Medicine (JVIM).

Хроническая болезнь почек — это прогрессирующее заболевание, при котором почки постепенно теряют свою функцию. Оно чаще встречается у пожилых собак, но может развиться и у молодых.

Одним из серьезных осложнений ХБП является вторичный гиперпаратиреоз (ВГПТ), при котором нарушается баланс кальция и фосфора, что приводит к повышению уровня паратиреоидного гормона (ПТГ). Это может вызвать повреждение костей и других органов.

В исследовании приняли участие 13 собак с ХБП (стадии 2–4). В течение двух 12-недельных периодов собакам вводили либо парикальцитол, либо плацебо, с двухнедельным перерывом между курсами. Ученые отслеживали функцию почек, уровень гормонов, а также концентрацию кальция и фосфата.

Результаты показали, что парикальцитол значительно снизил уровень паратиреоидного гормона, что свидетельствует об улучшении минерального баланса. У собак, получавших парикальцитол, уровень белка в моче оставался стабильным, в отличие от группы плацебо, где состояние ухудшалось. У половины животных наблюдалась легкая гиперкальциемия (повышение уровня кальция), но корректировка дозы позволила продолжить лечение.

Исследователи также отметили значительное увеличение уровня фактора роста фибробластов-23, что требует дальнейшего изучения.

Хотя результаты обнадеживают, ученые отмечают, что необходимы долгосрочные исследования для оценки влияния парикальцитола на прогрессирование ХБП, выживаемость собак и потенциальные риски, связанные с повышением уровня FGF-23.

Ранее стало известно, какие болезни чаще всего встречаются у собак мелких и крупных пород.

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