Стало известно, чем чаще болеют крупные и мелкие собаки

Собаки маленького размера реже страдают от проблем с пищеварением, инфекций и гормональных нарушений, что может объяснять, почему в среднем они живут дольше крупных пород. Это показало исследование, опубликованное в журнале PLOS One.

Ученые проанализировали данные 25 тысяч собак из США, принадлежащих к 238 породам. В целом более крупные собаки в исследовании чаще сталкивались с определенными проблемами здоровья в какой-то момент в жизни: раком, инфекциями, заболеваниями скелета, ЖКТ, нервной или эндокринной систем, а также уха, горла или носа. Однако мелкие собаки чаще страдали от проблем с глазами, сердцем, печенью и поджелудочной. История заболеваний почек, мочевого пузыря или мочевыводящих путей не отличалась для больших и маленьких собак.

Связи между болезнями и размерами собак сохранялись даже после того, как исследователи учли пол собак, где они жили и были ли они чистопородными или метисами. Исследователи отметили, что их работа не подтверждает причинно-следственную связь между размером собаки и здоровьем. Однако результаты представляют ценную информацию для будущих исследований.

Ранее ученые выяснили, что домашние животные снижают риск деменции у одиноких пожилых людей.