Стало известно, почему антидепрессанты начинают действовать с задержкой

Международная команда ученых выяснила, что после первой дозы антидепрессанта циталопрама реакция мозга на вознаграждения временно подавляется, но со временем восстанавливается при продолжительном приеме препарата. Это объясняет, почему антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) начинают действовать только спустя несколько недель. Работа опубликована в журнале Journal of Pharmacological Sciences(JPS).

Депрессия — это серьезное психическое расстройство, сопровождающееся чувством подавленности, утратой интереса к жизни и неспособностью получать удовольствие. От этого состояния страдают сотни миллионов людей по всему миру. Несмотря на широкое применение антидепрессантов, около 30% пациентов не реагируют на лечение, что подчеркивает необходимость более глубокого понимания механизмов их действия.

СИОЗС, к которым относятся флуоксетин (Прозак) и циталопрам (Целекса), повышают уровень серотонина в мозге, что, как считается, способствует улучшению настроения и нормализации эмоционального восприятия. Однако эффект от этих препаратов проявляется не сразу — у большинства пациентов заметное улучшение наступает только через несколько недель. Ученые давно предполагали, что такая задержка связана со сложными процессами адаптации в мозге, но точный механизм оставался неизвестным.

Чтобы разобраться в этом вопросе, Масаши Кода и его коллеги провели исследование на мышах, изучая работу серотонинергических нейронов в дорсальном ядре шва — области мозга, отвечающей за регуляцию настроения и обработку вознаграждений. Ученые с помощью метода фиброфотометрии — техники, позволяющей в реальном времени измерять активность нейронов с помощью световых сигналов — исследовали, как меняется реакция мозга на сладкое вознаграждение (например, сахар) после однократного и длительного приема циталопрама.

Оказалось, что после первой дозы циталопрама реакция нейронов в DRN на сахар снижается, несмотря на повышение уровня серотонина. Это связано с тем, что препарат вызывает реакцию аутоподавления через активацию 5-HT1A-рецепторов (особого типа серотониновых рецепторов). В результате мозг временно становится менее чувствительным к вознаграждению. Однако при продолжительном приеме циталопрама это аутоподавление постепенно ослабевает, и антидепрессивный эффект начинает проявляться.

Когда исследователи блокировали 5-HT1A-рецепторы с помощью препарата (S)-WAY100135, подавление активности нейронов после первой дозы циталопрама исчезло. Это подтверждает, что именно активация этих рецепторов вызывает задержку в действии антидепрессанта.

Ранее был найден новый способ преодоления устойчивости к антибиотикам.