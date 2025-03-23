Раскрыт простой, но неочевидный секрет счастья

Совместные приемы пищи — это не просто способ утолить голод, но и важный элемент социального взаимодействия, который напрямую влияет на уровень счастья. К такому выводу пришли авторы проекта World Happiness Report (WHR) 2025, ежегодно составляющие доклад о самых счастливых странах мира. Открытие опубликовано на официальном сайте WHR.

Совместные трапезы имеют глубокие корни в культурах по всему миру. Например, слово «companion» (компаньон) происходит от латинского «cum pānis», что дословно «с хлебом», а китайский термин «伙伴» (товарищ) буквально означает «товарищ по огню», отсылая к традиции совместного приема пищи у очага.

Согласно исследованию, страны, где люди чаще едят вместе, демонстрируют более высокий уровень благополучия. Например, в Латинской Америке жители делятся примерно двумя третями своих приемов пищи, а в Парагвае, Эквадоре и Колумбии в среднем приходится более десяти совместных трапез в неделю. В то же время в странах Южной и Восточной Азии, таких как Индия, Япония и Южная Корея, люди делятся менее чем одним приемом пищи из трех.

Связь между совместным питанием и счастьем наблюдается практически во всех регионах, но ее сила варьируется. Например, в Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии переход от ежедневного одиночного питания к совместным трапезам (восемь и более раз в неделю) дает эффект, сравнимый с удвоением дохода. В Латинской Америке и Африке этот эффект слабее, а в Юго-Восточной Азии он практически отсутствует.

Совместные трапезы являются индикатором социальной связанности — ключевого фактора благополучия. В отличие от субъективных ощущений, частота совместных приемов пищи предоставляет конкретные данные для анализа. Даже с учетом таких факторов, как возраст, доход и семейное положение, связь между совместным питанием и счастьем остается значительной.

Ранее ученые узнали, что наличие друзей служит залогом счастья для молодых людей, не состоящих в браке.