Назван ключ к счастью для молодых одиноких людей

PLOS One: для неженатых или незамужних молодых людей счастье зависит от дружбы

Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что для молодых людей в возрасте 18–24 лет, не состоящих в браке, дружба оказалась наиболее значимым фактором счастья. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Ранняя взрослая жизнь — период значительных изменений, связанных с учебой, карьерой и социальной активностью.

Ученые проанализировали данные 1073 неженатых и незамужних молодых людей, и выделили пять групп на основе их уровня счастья.

Оказалось, что наиболее счастливые участники имели высокую удовлетворенность дружбой, низкий уровень невротизма и высокую самооценку. Напротив, наименее счастливые люди страдали от низкой удовлетворенности дружбой и семьей, а также от высокого уровня невротизма.

Одним из ключевых выводов стало то, что наличие лучшего друга значительно повышает уровень счастья. Те, у кого не было близкого друга, чаще попадали в группу наименее счастливых. Это подчеркивает важность качества дружеских отношений, а не просто количества социальных связей.

Интересно, что женщины чаще мужчин оказывались в менее счастливых группах.

Исследователи также отметили, что крепкая дружба может компенсировать негативное влияние высокого уровня невротизма, что делает ее важным фактором эмоционального благополучия.

Ранее ученые доказали, что крепкая дружба лучше защищает от депрессии, чем романтические отношения.