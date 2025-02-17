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Ученые раскрыли, как запахи и феромоны влияют на симпатию и выбор партнера

ПНИПУ: женщины по запаху распознают уравновешенных мужчин с сильным иммунитетом
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puhhha/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) рассказали, как запахи и феромоны влияют на отношения и выбор партнеров. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

По словам исследователей, индивидуальный запах формируется благодаря генам главного комплекса гистосовместимости (ГКГ), которые кодируют молекулы, связанные с иммунной системой. Эти гены создают неповторимые комбинации запахов, влияя на то, как мы воспринимаем других людей.

Ученые предполагают, что этот механизм имеет эволюционное значение: выбор партнера с отличающимися генами ГКГ может способствовать рождению потомства с более устойчивой иммунной системой.

Например, женщины могут подсознательно распознавать мужчин с подходящим генетическим набором по запаху пота. Исследования показывают, что запах мужчин с генами, отличными от их собственных, кажется женщинам более привлекательным.

Кроме того, запах пота может сигнализировать о психологических и поведенческих характеристиках мужчины, помогая женщинам отличать тех, кто ориентирован на создание семьи, от тех, кто стремится к социальному успеху.

Не менее важную роль играют феромоны — химические сигналы, которые влияют на поведение и физиологическое состояние других особей. У мужчин это андростенол и андростенон, которые могут влиять на женское настроение и восприятие привлекательности. У женщин копулины, выделяемые в период овуляции, способны стимулировать выработку тестостерона у мужчин, усиливая их половое влечение.

Феромоны воздействуют на ключевые области мозга, такие как гипоталамус, миндалевидное тело и кора больших полушарий. Эти зоны отвечают за эмоции, мотивацию и социальное взаимодействие. Например, гипоталамус регулирует половое поведение, а миндалевидное тело обрабатывает эмоции, такие как страх и доверие.

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