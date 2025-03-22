Ученые создали светодиоды размером с вирус

Международная группа ученых из Чжэцзянского университета (Китай) и Кембриджского университета (Великобритания) разработала технологию, позволяющую создавать пиксели для дисплеев размером с вирус. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Современные дисплеи используют микро-светодиоды на основе полупроводников II-V, но дальнейшее уменьшение их размера становится слишком дорогим и неэффективным.

Команда обратилась к перовскиту — минералу, который уже исследуется как замена кремнию в солнечных батареях. Они создали из него полупроводники, способные излучать свет при подаче электричества.

Исследователи смогли получить светодиоды, которые светят так же ярко, как традиционные, но при этом их размер можно уменьшать без потери эффективности. В результате им удалось создать пиксели шириной всего 90 нанометров — это сопоставимо с размером вируса. Такое решение обеспечивают рекордную плотность — 127 тыс. пикселей на дюйм (PPI).

Это почти в 1000 раз больше плотности пикселей в современном 4к-телевизоре (140 PPI) и в шесть раз больше текущего максимума в 20000 PPI.

Пока созданные светодиоды являются монохромными, и ученым предстоит выяснить, можно ли адаптировать технологию для цветных экранов. Также остается открытым вопрос о долговечности таких пикселей в реальных устройствах.

Хотя человеческий глаз имеет ограничения в восприятии резкости, сверхмалые пиксели могут найти применение в устройствах дополненной реальности сверхвысокого разрешения. Это открывает новые возможности для создания более детализированных и компактных дисплеев.

Ранее ученые создали технологию получения изображений сверхвысокого разрешения.