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Создана технология получения сверхвысокого разрешения изображений

LPR: разработана технология получения изображения сверхвысокого разрешения

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Shutterstock

Команда исследователей из Института аэрокосмической информации Китайской академии наук представила технологию гиперсемплирования, позволяющую получать изображения сверхвысокого разрешения. Работа опубликована в журнале Laser & Photonics Reviews (LPR).

Современные цифровые сенсоры достигли предела своих возможностей по разрешению пикселей, и это ограничивает качество изображений. Новая технология, так называемое «гиперсемплирование», позволяет сенсорам с меньшим количеством пикселей создавать изображения с детализацией, превышающей эти ограничения. Эффект достигается за счет использования устойчивого волнового поля, которое сканирует сенсоры и извлекает мельчайшие детали.

Тесты показали, что технология эффективно справляется с задачами съемки таких объектов, как беспилотные летательные аппараты, здания, высокоскоростные поезда и даже Луну.

Инфракрасный сенсор с разрешением 2000 × 2000 пикселей при использовании гиперсемплирования может достичь разрешения свыше 8000 × 8000, что невозможно для существующих коммерческих сенсоров. Однако для масштабного внедрения технологии требуется дополнительная вычислительная мощность.

«Гиперсемплирование открывает новый уровень возможностей для цифровой съемки, снижая затраты на модернизацию оборудования и повышая его эффективность», — подчеркнули авторы исследования.

Открытие может внести огромный вклад в области науки и технологий, где точность и детализация изображений играют ключевую роль.

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