Акулы-молоты не хотят покидать дом, выяснили ученые

Международная команда ученых выяснила, что некоторые акулы-молоты ведут оседлый образ жизни. Эти данные помогут в защите находящегося под угрозой вида. Работа опубликована в журнале Frontiers in Marine Science (FMS).

Ранее было зафиксировано, что акулы-молоты могут преодолевать расстояния до трех тысяч километров. Однако известно и то, что они могут оставаться в благоприятных зонах, например, в районе острова Бимини, где акулы зимуют, но покидают его летом. Однако роль других островов Багамского архипелага в жизни этих хищников, а также их долгосрочное присутствие там оставались малоизученными.

Команда исследователей сосредоточила внимание на острове Андрос, крупнейшем в Багамах.

«На момент начала нашего исследования практически не было информации о крупных акулах-молотах в центральных Багамах и об их среде обитания у Андроса, где находится один из крупнейших барьерных рифов в мире и обширные нетронутые мелководья», — объяснил доктор Тристан Гаттридж из организации Saving the Blue, ведущий автор исследования. — «Мы даже не знали, чем питаются эти акулы».

С 2020 по 2024 год команда отловила 22 акулы и установила спутниковые метки на семи из них. Данные об их передвижениях были дополнены наблюдениями, собранными с 2018 по 2024 год, что в сумме дало 78 зафиксированных встреч с акулами. В основном это были крупные молодые особи и взрослые акулы.

Оказалось, акулы-молоты предпочитали восточные воды у северного и центрального Андроса. Однако также были зафиксированы зоны обитания у рифовых обрывов, богатых добычей. Если акулы уплывали на юг или за северную оконечность острова, они, как правило, продолжали движение дальше. Некоторые особи покидали Багамы и направлялись к восточному побережью США, что говорит о возможной принадлежности к популяции северо-западной Атлантики.

Изотопный анализ тканей показал, что около двух третей рациона акул составляли барракуды и скаты, остальная часть приходилась на мелких акул. Однако пищевые предпочтения различались: одна из особей на 60% питалась шелковыми акулами. Изобилие пищи, а также доступ к глубоким прохладным водам летом могут позволять этим акулам оставаться в Багамских водах круглый год, в отличие от их сородичей у острова Бимини.

«Доступность ресурсов играет ключевую роль в выборе среды обитания, но почему тогда не все акулы остаются?» — добавил Гаттридж. — «Мы обнаружили индивидуальные различия в рационе, поэтому решение об оседлой жизни или миграции может зависеть от питания. Пока нам только предстоит изучить этот феномен».

Следующим этапом исследования станет выяснение, какое место акулы-молоты из Багам занимают в широкой экосистеме северо-западной Атлантики.

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