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Ученые нашли ключ к разгадке эволюции прыжков у кенгуру

AM: мускусная кенгуровая крыса поможет в разгадке тайны прыжков кенгуру
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Ken Griffiths/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из австралийского университета Флиндерс предположили, что разгадка уникального способа передвижения кенгуру — прыжков на двух ногах — может скрываться в повадках их меньшего родственника, мускусной кенгуровой крысы. Работа опубликована в журнале Australian Mammalogy (AM).

Кенгуру и валлаби — единственные крупные животные, которые передвигаются прыжками на задних лапах. Почему именно этот способ движения эволюционировал для этих особей, до сих пор оставалось загадкой. Однако наблюдения за мускусными кенгуровыми крысами в тропических лесах северного Квинсленда помогли ученым выдвинуть новую гипотезу.

Мускусная кенгуровая крыса весит примерно столько же, сколько буханка хлеба, и является дальним предком современных кенгуру. В отличие от своих более крупных собратьев, она не использует прыжки для передвижения. Однако исследователи заметили, что эти маленькие сумчатые перемещаются в манере, напоминающей «среднюю стадию» между ходьбой на четырех лапах и прыжками на двух.

Животные используют задние лапы для прыжка, при этом передние лапы остаются на земле — такое движение называется «прыжковым галопом». Это может свидетельствовать о том, что эволюция прыжков началась с предков, которые сначала ходили на четырех лапах, затем перешли к прыжковому галопу, и в конечном итоге стали передвигаться прыжками, как современные кенгуру.

«Мускусная кенгуровая крыса — единственный современный кенгуру, который не использует прыжки, и это дает нам важную информацию о том, как и когда возникла эта уникальная форма передвижения», — отметила исследователь Эми Чирн.

Биолог из Гарвардского университета Питер Бишоп добавил: «Возможно, эволюция началась с предка, который ходил на четырех лапах, затем с животного, передвигавшегося скачками, как мускусный кенгуру (кенгуровая крыса), и в итоге это привело к появлению характерных прыжков у кенгуру».

Теперь ученые надеются найти окаменелости древних сумчатых, чтобы глубже понять, как кенгуру перешли к своему уникальному способу передвижения.

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