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Ученые выяснили, как компьютерные игры помогают студентам в обучении

JSDSE: компьютерный симулятор помогает студентам осваивать статистику
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Профессор Гриннелл-колледжа Шондой Кайпер и ее студенты разработали метод обучения статистике с помощью уникальной компьютерной игры Greenhouse. Работа опубликована в журнале Journal of Statistics and Data Science Education (JSDSE).

«Исследование показало, что эта игра, как и другие подобные ей, может быть использована для обучения статистике. Она помогает студентам лучше понять взаимосвязь с данными и осознать их реальную ценность», — отметил профессор статистики Корнеллского колледжа Тайлер Джордж.

В отличие от других образовательных игр по математике, Greenhouse имитирует полноценный исследовательский проект. Студенты самостоятельно создают наборы данных, выращивая виртуальные культуры, выбирая тип растения, количество воды и удобрений для нескольких участков земли. Затем они собирают данные о том, какие методы оказались успешными, и анализируют результаты.

«Это упражнение направлено на то, чтобы вовлечь студентов в полный цикл статистического анализа — формулирование индивидуальных исследовательских вопросов, сбор собственных данных, их очистку, принятие решений на основе анализа, сравнение результатов с результатами однокурсников и связь с опубликованными исследованиями,» — отметила Кайпер.

Результаты игры помогают студентам делать обоснованные выводы и давать рекомендации виртуальным фермерам. Таким образом, студенты применяют полученные знания на практике, что, по мнению авторов исследования, поможет преподавателям включать больше исследовательских методов в традиционные курсы статистики.

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