Фундаментальные законы физики оказались под вопросом из-за темной энергии

Международная команда ученые выяснила, что темная энергия — загадочная сила, вызывающая ускоряющееся расширение Вселенной — может изменяться со временем. Эти данные были получены с помощью спектроскопического инструмента DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument), установленного на телескопе в обсерватории Китт-Пик в Аризоне, США. Об этом сообщает интернет-портал DESI.

DESI использует тонкие оптоволоконные кабели для одновременного наблюдения за пятью тысячами галактиками или квазарами (яркими объектами с черной дырой в центре) в течение 20 минут. Это позволяет ученым рассчитывать возраст и расстояние до этих объектов, создавая карту Вселенной и отслеживая ее эволюцию.

О том, что Вселенная расширяется, ученые знают уже около века. В конце 1990-х годов стало ясно, что это расширение ускоряется — и причина этого явления получила название «темная энергия». Считается, что темная энергия составляет около 70% Вселенной, темная материя — 25%, а обычная материя — всего 5%.

Согласно стандартной космологической модели, темная энергия должна оставаться постоянной со временем — так предполагал еще Альберт Эйнштейн в своей теории относительности. Однако новые данные указывают на то, что влияние темной энергии на расширение Вселенной может ослабевать.

Анализируя результаты наблюдений, ученые обнаружили признаки того, что ускорение расширения Вселенной было выше около 7 миллиардов лет назад, чем в настоящее время. Это свидетельствует о возможном ослаблении действия темной энергии.

«То, что мы наблюдаем, действительно интригует», — заявила Алексей Лото-Харнетт, представитель DESI. — «Это может привести к крупному открытию о природе темной энергии и фундаментальном устройстве Вселенной», — добавила она.

В течение следующих пяти лет ситуация может проясниться благодаря новым данным от DESI, европейского космического телескопа Euclid, грядущего телескопа NASA Nancy Grace Roman и Обсерватории Веры Рубин в Чили.

Если гипотеза об изменении темной энергии подтвердится, это станет настоящей революцией в физике — на уровне открытия ускоренного расширения Вселенной, за которое в 2011 году была присуждена Нобелевская премия по физике.

«Нам придется пересмотреть стандартную космологическую модель», — отметил французский физик Этьен Бертен.

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