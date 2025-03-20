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В Роскомнадзоре назвали причину сбоев в работе некоторых сервисов в РФ

Роскомнадзор: сбои у интернет-сервисов в РФ связаны с иностранными серверами
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Сбои, произошедшие в работе некоторых российских интернет-сервисов, связаны с использованием иностранных серверов. Об этом РИА Новости сообщили в Роскомнадзоре.

«Неработоспособность некоторых российских сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои», — говорится в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что отечественным организациям рекомендуется пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров.

До этого данные сервиса Downdetector показали, что в работе нескольких российских провайдеров, операторов связи, мессенджеров и маркетплейсов произошел сбой. Так, ошибки наблюдались у провайдера «Ростелеком», мессенджера WhatsApp, ИИ DeepSeek, видеостримингового сервиса Twitch, игр Genshin Impact и Roblox, а также других сервисов.

19 марта массовые сбои наблюдались в работе социальной сети «ВКонтакте» на территории России. Сообщения о неполадках поступали из различных регионов страны, включая Москву, Санкт-Петербург и Иркутскую область, причем наибольшее число жалоб зафиксировано в столице.

Ранее в России начали менять китайское оборудование операторов связи на отечественное.

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