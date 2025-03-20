В работе ряда мессенджеров, маркетплейсов и российских провайдеров произошел сбой

В работе нескольких российских провайдеров, операторов связи, мессенджеров и маркетплейсов произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию сбоев Downdetector.

Согласно данным сервиса, сбои наблюдаются в работе российских операторов связи, провайдера «Ростелеком», мессенджера WhatsApp и маркетплейсов. Помимо этого, с ошибками работают ИИ DeepSeek, видеостриминговый сервис Twitch, игры Genshin Impact и Roblox, а также другие сервисы.

Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что проблемы в работе ряда российских интернет-сервисов связаны с использованием иностранных серверов. По данным ведомства, сбои фиксируются именно на стороннем оборудовании.

17 марта у ряда пользователей возникли проблемы с доступом к отдельным сервисам «Яндекса». По данным сервиса Downdetector, наибольшее количество жалоб было зафиксировано в 14:45 мск, когда поступило 2116 сообщений о сбоях.

Ранее в России начали менять китайское оборудование операторов связи на отечественное.