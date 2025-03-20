Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В работе ряда мессенджеров, маркетплейсов и российских провайдеров произошел сбой

Downdetector: в работе WhatsApp, «ВКонтакте» и операторов связи произошел сбой
close
Unsplash

В работе нескольких российских провайдеров, операторов связи, мессенджеров и маркетплейсов произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию сбоев Downdetector.

Согласно данным сервиса, сбои наблюдаются в работе российских операторов связи, провайдера «Ростелеком», мессенджера WhatsApp и маркетплейсов. Помимо этого, с ошибками работают ИИ DeepSeek, видеостриминговый сервис Twitch, игры Genshin Impact и Roblox, а также другие сервисы.

Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что проблемы в работе ряда российских интернет-сервисов связаны с использованием иностранных серверов. По данным ведомства, сбои фиксируются именно на стороннем оборудовании.

17 марта у ряда пользователей возникли проблемы с доступом к отдельным сервисам «Яндекса». По данным сервиса Downdetector, наибольшее количество жалоб было зафиксировано в 14:45 мск, когда поступило 2116 сообщений о сбоях.

Ранее в России начали менять китайское оборудование операторов связи на отечественное.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами