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Найдена новая причина развития рака желудка

Nature: неизвестный мутаген может провоцировать рак желудка
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Ученые из Китая и США установили, что ранее неизвестный внешний фактор может вызывать в слизистой оболочке желудка соматические мутации, приводящие к раку. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Избыточный вес, курение и бактерия Helicobacter pylori являются известными факторами риска рака желудка. Однако это заболевание может поражать и здоровых людей без вредных привычек.

Чтобы выявить потенциальные причины его развития, ученые провели геномное секвенирование 238 образцов нормальной ткани желудка, взятых у 30 человек из Великобритании, США и Гонконга. Из общего числа испытуемых у 18 человек был диагностирован рак желудка. Для более точного выявления генетических мутаций, связанных с болезнью, использовалась лазерная визуализация.

Результаты показали, что, несмотря на регулярное воздействие кислого содержимого желудка, мутации в нормальных тканях происходят с такой же скоростью, как и в большинстве других клеток организма. Однако у пациентов с раком желудка в клетках наблюдались изменения, указывающие на начальную стадию опухолевого процесса. В злокачественной ткани число таких мутаций значительно возрастало.

Необычным открытием стало то, что некоторые клетки слизистой оболочки желудка несли три копии определенных хромосом — хромосом 13, 18 и 20. Эта аномалия известна как трисомия. Ученые установили, что трисомии были обнаружены только у некоторых участников, но не присутствовали у других. Это позволило предположить, что первые подверглись действию неизвестного мутагена, связанного с раком.

Также было обнаружено, что к 60 годам почти в 10% клеток слизистой оболочки желудка появляются опасные мутации. Особенно часто они возникают у тех, кто страдает от хронического воспаления.

Ранее было найдено средство, значительно снижающее риск рака печени.

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