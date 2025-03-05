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Иммунные клетки избавляются от бактерий грубой силой, выяснили ученые

NatCom: лейкоциты силой отрывают патогены от поверхностей клеток
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Wikimedia Commons

Ученые из Центра исследований крови Хоксворта при Университете Цинциннати установили, что лейкоциты используют силу натяжения, чтобы «отрывать» патогены от поверхностей клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

К таким выводам ученые пришли в результате наблюдения за активностью лейкоцитов под микроскопом. Лейкоциты — это неоднородные по внешнему виду и функциям белые кровяные клетки, составляющие важную часть иммунной системы.

Исследование показало, что эти клетки могут окружать патогены (различные вирусы и бактерии) своей мембраной, образуя плотное, постепенно сжимающееся кольцо. После этого лейкоциты с силой «отрывают» чужеродные агенты от поверхности раны и поглощают их в процессе, называемом фагоцитозом.

Ученые объяснили, что одним из ключевых участников этого процесса является интегрин — белок, находящийся на поверхности клеток. Он способствует адгезии — прикреплению клеток к другим поверхностям. По словам исследователей, интегрин — это то, с чем активно борется лейкоцит, когда он удаляет патоген из раны.

Ранее был открыт новый тип клеток, который может помочь в лечении повреждений мозга.

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