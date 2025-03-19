Названы заболевания, на которые может указывать ком в горле

Ощущение кома в горле часто возникает при проблемах с щитовидкой и на фоне различных воспалительных заболеваний горла, причем как в острой, так и хронической форме. Среди менее частых причин такого симптома — остеохондроз шейного отдела позвоночника, рассказала «Газете.Ru» врач-отоларинголог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Екатерина Приказа.

«Ком и сдавленность в горле могут указывать на воспаление или увеличение щитовидной железы. Иногда причину также стоит искать в желудочно-кишечном тракте. Чувство кома может возникать при воспалении пищевода или гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, когда у пациента постоянно происходит заброс желудочного сока в пищевод. Иногда ком в горле может быть связан с остеохондрозом шейного отдела позвоночника, хотя и не относится к наиболее очевидным симптомам этого заболевания. Неприятное ощущение может появиться при сдавливании нервных окончаний, отвечающих за чувствительность в глотке», — отметила доктор.

Если у вас часто появляется чувство кома в горле, то начать стоит с консультации у отоларинголога.

«Часто ком может указывать на ларингит, фарингит или тонзиллит. Другой возможный вариант — синдром постназального затека, когда слизь из носовой полости постоянно стекает по задней стенке глотки. Помимо чувства инородного предмета в горле состояние часто сопровождается затяжным кашлем. Постназальный затек чаще всего возникает после воспалительных заболеваний носа и носовых пазух, при хроническом насморке и аллергических ринитах», — отметила доктор.

Если с лор-органами все в порядке, можно обратиться к терапевту. Он уточнит жалобы и анамнез и даст направление на обследование к «узкому» специалисту.

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