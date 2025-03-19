Ученые нашли следы неизвестной формы жизни в пустынях Африки и Ближнего Востока

GMBJ: в Омане и Намибии обнаружили странные тоннели в мраморных глыбах

Немецкие ученые из Университета имени Иоганна Гутенберга обнаружили в пустынных районах Намибии, Омана и Саудовской Аравии необычные структуры, которые, вероятно, стали результатом деятельности неизвестной микробной формы жизни. Эти следы представляют собой крошечные тоннели в мраморе и известняке. Исследование опубликовано в научном издании Geomicrobiology Journal (GMBJ).

Открытые проходы в минералах имели ширину около 0,5 миллиметра и длину до трех сантиметров. Трубки образовали полосы длиной до 10 метров и оказались заполнены мелким порошком карбоната кальция.

Возраст тоннелей оценивается в 1–2 миллиона лет. Ученые полагают, что они могли образоваться в более влажном климате, чем современный пустынный.

Специалисты также обнаружили биологический материал внутри трубок, но не смогли выделить ДНК или белки, чтобы идентифицировать микроорганизмы.

«Мы не знаем, является ли эта форма жизни вымершей или все еще существует», — отметил профессор Сейс Пасшир, руководитель исследования.

Команда надеется, что эксперты по эндолитным микроорганизмам продолжат изучение этих структур.

«Эта форма жизни может быть важна для понимания глобальных процессов, таких как углеродный цикл, поэтому крайне важно, чтобы научное сообщество узнало о ней», — подчеркнул Пасшир.

Ранее ученые нашли тысячи неизвестных микробов в самых глубоких точках океана.