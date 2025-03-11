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Ученые открыли тысячи неизвестных микробов в самых глубоких частях океана

Cell: изучение хадальной зоны океана обнаружило более 6,7 тыс. новых микробов
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Discovery/Five Deeps Expedition

Международная команда исследователей, включая специалистов из Шанхайского университета Цзяо Тун, Копенгагенского университета и Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, провела масштабное исследование микробных экосистем в хадальной зоне океана — на глубинах более 6000 метров. Оказалось, что подавляющее большинство обнаруженных там микроорганизмов не были описаны ранее. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Хадальная зона — это самые глубокие части океана, где давление достигает колоссальных значений, температура близка к нулю, а питательные вещества крайне ограничены. Эти условия делают хадальные экосистемы одними из наименее изученных на Земле. До недавнего времени доступ к таким глубинам был крайне затруднен, но благодаря новым технологиям, таким как глубоководный аппарат Fendouzhe, ученые смогли провести детальные исследования.

В рамках проекта MEER (Марианская впадина: экология и окружающая среда) исследователи совершили 33 погружения в Марианскую впадину, Японский желоб и Филиппинскую котловину, собрав более 1600 образцов донных отложений и воды.

Используя метагеномное секвенирование, они проанализировали 1194 образца, что позволило идентифицировать 7564 вида микроорганизмов, из которых 89,4% (6762 видов) оказались новыми для науки.

Исследование стало важным шагом в изучении глубин океана, открывая новые горизонты для науки и технологий.

Ранее ученые нашли в глубинах океана возможный источник зарождения жизни на Земле.

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