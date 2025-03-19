Земля и Луна оказались «кладбищами сверхновых», узнали ученые

Американские ученые из Иллинойского университета нашли следы редких космических взрывов в глубинах океанах Земли и в пробах лунного грунта. Об этом заявил астроном научного учреждения Брайан Филдс на ежегодном саммите Американского физического общества, передает портал Live Science.

Анализ образцов из океана и с Луны показал наличие радиоактивных изотопов, таких как железо-60 и плутоний-244, которые не встречаются на Земле в естественных условиях. Эти элементы, по мнению ученых, являются результатом взрывов сверхновых и килоновых, произошедших миллионы лет назад.

Килоновые — это редкие космические события, возникающие при столкновении двух нейтронных звезд. Они являются источником таких элементов, как золото, платина и плутоний. В 2021 году исследователи обнаружили следы плутония-244 в океанических образцах, что указывает на возможное событие килоновой, произошедшее около 10 миллионов лет назад.

«Мы живем на кладбище сверхновых», — уточнил Брайан Филдс.

Филдс и его коллеги предполагают, что это событие предшествовало двум ранее идентифицированным взрывам сверхновых, произошедшим 3 и 8 млн лет назад. Эти взрывы создали «космический коктейль» из радиоактивных элементов, который осел на Земле и Луне.

Луна, благодаря отсутствию атмосферы и геологической активности, стала идеальным местом для изучения космического мусора. На Земле следы таких событий быстро теряются в океанических течениях и осадочных породах, а на Луне они остаются нетронутыми.

Исследователи надеются, что будущие лунные миссии позволят получить больше образцов лунного грунта.

Ранее астрофизикам впервые удалось «взвесить» новорожденную нейтронную звезду.